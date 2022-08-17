Гаранин: «Сочи» в том сезоне занял второе место. Так что не мы должны бояться, а нас

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о поражении в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Оправдываться не хочется. Мы знаем, почему так вышло, но оставим это внутри команды. Но тут нет какой-то связи с ментальностью. Это рабочий момент, который был у нас и при подготовке к новому сезону. Вчера мы долго разговаривали, общались внутри тренерского штаба, и задача сейчас – как можно скорее забыть матч со «Спартаком». Хотя определённые детали игры могут помочь нам двигаться дальше.



Во втором тайме мы выглядели не так, как хотели выглядеть. Но мы не смотрим, играем со «Спартаком» или с Динамо», «Локомотивом». Для тренерского штаба проблема в том, что мы в двух матчах с московскими командами провалили вторые таймы. Но «Сочи» в том сезоне занял второе место. Наверное, это уровень нашего клуба – так что это не мы должны бояться, а нас», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.