Бельгийский полузащитник Аднан Янузай может продолжить карьеру в США или Катаре. По сведениям испанского издания AS, на игрока претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси», а также неназванные клубы из страны Персидского залива.



Ранее источник сообщал о том, что к 27-летнему бельгийцу проявляют интерес несколько клубов из Англии, в числе которых назывались «Вест Хэм» и «Эвертон». Но Янузай всё ещё находится без клуба с того момента, как в конце июня истёк срок его контракта с испанской командой «Реал Сосьедад».



В прошлом сезоне Примеры Янузай провёл 33 матча. На счету бельгийца три гола, два из которых забиты с 11-метровой отметки. Также игрок получил пять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.

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