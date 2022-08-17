Бельгийский полузащитник Аднан Янузай может продолжить карьеру в США или Катаре. По сведениям испанского издания AS, на игрока претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси», а также неназванные клубы из страны Персидского залива.
Ранее источник сообщал о том, что к 27-летнему бельгийцу проявляют интерес несколько клубов из Англии, в числе которых назывались «Вест Хэм» и «Эвертон». Но Янузай всё ещё находится без клуба с того момента, как в конце июня истёк срок его контракта с испанской командой «Реал Сосьедад».
В прошлом сезоне Примеры Янузай провёл 33 матча. На счету бельгийца три гола, два из которых забиты с 11-метровой отметки. Также игрок получил пять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.
Топ голевых передач 1-го тура Ла Лиги
- 17 августа 2022
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