«Манчестер Юнайтед» может подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича

«Манчестер Юнайтед» рассматривает подписание вингера «Челси» Кристиана Пулишича. По сведениям британского издания The Athletic, «красные дьяволы» предпочли бы взять американского футболиста в аренду до конца этого сезона.



Ключевым моментом этой сделки является желание Пулишича иметь больше игровой практики в преддверии чемпионата мира – 2022 в Катаре. По сведениям английских журналистов, «Челси» может отпустить футболиста в «Манчестер Юнайтед» для получения необходимых игровых минут. Также одним из претендентов на игрока называется «Ньюкасл Юнайтед».



В прошлом сезоне Пулишич провёл в английской Премьер-лиге 22 игры, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в € 42 млн.

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