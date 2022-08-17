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Агент Сафонов: может, Дзюба устал и не хочет играть

Агент Сафонов: может, Дзюба устал и не хочет играть
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Может, он хочет в передовом чемпионате играть или ещё что-то. Дзюба – человек самодостаточный, за него не хочу думать. Может, он устал и не хочет играть. Что нам гадать? За «Рубин» в Первой лиге? Сомневаюсь, только если дадут столько, что он не сможет в рюкзаке унести.

Лимит по зарплате в Первой лиге? Во всех командах есть другие способы, беспроцентный кредит или какие-то подъёмные. Кто-то придумывает законы, кто-то находит способы, как их обходить», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока действия контракта.

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