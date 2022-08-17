Газинский рассказал, когда узнал об интересе «Урала»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, когда узнал об интересе екатеринбургского клуба. Напомним, сегодня «шмели» объявили о переходе хавбека.
«Президент клуба Григорий Викторович Иванов позвонил мне сразу после моей последней игры за «Краснодар», мы с ним переговорили. Он выразил заинтересованность, мы в двух словах всё обсудили. Я решил остановиться на том, что в «Урале» мне логичнее продолжить карьеру», — сказал Газинский в эфире клубного YouTube-канала.
32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провел за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.
«Урал» в пяти матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга встретится с клубом «Пари НН». Матч состоится 20 августа.
- 17 августа 2022
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