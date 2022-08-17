Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе перешёл в «Марсель»

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе стал игроком «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Игрок перешёл в стан подопечных Игора Тудора на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что у «Марселя» по договору между клубами будет опция выкупа защитника за € 20 млн. Сам футболист прибыл во Францию уже сегодня. «Марсель» занимает третье место после двух туров в Лиге 1.



Прошлый сезон 21-летний Исса Каборе провёл во французском «Труа». Всего представитель Буркина-Фасо сыграл 31 встречу в Лиге 1, на его счету одну голевая передача. Также футболист заработал шесть жёлтых карточек и две красных. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4 млн.

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