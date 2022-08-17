Капитан 2DROTS: могли забить «Чертаново» семь. Ожидал от них большего

Капитан команды футбольной Медиалиги 2DROTS Валтер Скляр Эдамс прокомментировал результат матча с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).

«Если было бы 1:0 и мы на последних минутах выиграли, то эмоций было бы больше. Мы могли забить и шесть, и семь мячей. У них моментов было пару ударов. Эмоции такие: окей, мы выиграли.



Нелёгкая победа. Это победа всей команды: кто выходил, тренеров, наших ребят. Нет такого прям вау, на матче с «Динамо» было больше эмоций.



От «Чертаново» я ожидал большего. Это же одна из самых лучших академий в России», — сказал Эдамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Голами в этой встрече отметились Сергей Кутузов, Виктор Скляр Эдамс и Александр Степанов. Ранее «Амкал» обыграл в Кубке России «Зоркий» из Красногорска.