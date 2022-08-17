Вратарь 2DROTS Сычёв: говорил, что вынесем «Чертаново». Умерли и отдали всё на поле

Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв прокомментировал победу в матче с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).

«Эмоции самые положительные, потому что мечта сбылась. Сначала я считал, что мечта осуществилась ещё на финале медиалиги в Нижнем Новгороде, но затем я узнал, что будет Кубок России. Я изначально говорил, что мы выиграем. Не все в команде верили, но потом я, Кутуз, Эдамс, все лидеры команды начали говорить, что мы вынесем эту команду, умрём на поле, но выиграем. Мы сделали это! Отдали все силы на поле. Каждый игрок, который был у нас на скамейке и трибунах, просто умирал, чтобы сделать результат. В первую очередь мы семья. Я никогда не устану повторять, что 2DROTS — топ-1 команда!



«Чертаново» удивило! Я готовился, отсмотрел семь последних игр, представлял от каждого игрока «Чертаново», что он может сделать. В первом тайме мы анализировали соперника, а во втором тайме выходишь и делаешь результат налегке. Закономерный результат», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.