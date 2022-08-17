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Федотов оценил результаты жеребьёвки Кубка России

Федотов оценил результаты жеребьёвки Кубка России
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьёвки пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России. Москвичи выступят в группе D, с ними сыграют «Сочи», «Урал» и «Торпедо».

«Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, всё достаточно удобно.

Будем ли мы всегда выставлять оптимальный состав или будем давать игровую практику тем, кто мало получает её в чемпионате? Сейчас об этом говорить преждевременно. Придёт время, и мы уже будем отталкиваться от тех обстоятельств, в которых будем находиться. Ротация будет необходима, и на 100 процентов могу сказать, что игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время. Но мы настроены на победу в каждом матче и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем.

Плюс есть новички, которых надо адаптировать в наш процесс. В этом плане как нельзя кстати такой розыгрыш турнира. Благодаря этому формату мы получили много интересных матчей. У нас будут хорошие игры в группе, и не только с «Сочи» и «Уралом». Думаю, для столичных болельщиков и для фанатов «Торпедо» эти дополнительные матчи будут интересны. В других группах есть такие противостояния, как между «Зенитом» и «Спартаком». То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдёт на пользу российскому футболу», — цитирует Федотова пресс-служба красно-синих.

Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года.

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