Киевское «Динамо» уступило «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 киевское «Динамо» принимало португальскую «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «ЛКС» (Лодзь, Польша) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На матче работала бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.



На девятой минуте встречи счёт открыл бразильский защитник «Бенфики» Мораес Жилберто, ассистировал ему хавбек Жоау Мариу. На 37-й минуте с передачи бразильца Давида Нереса забил форвард Гонсалу Рамуш.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бенфика» — «Динамо» Киев состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Динамо» возглавляет румынский специалист Мирча Луческу, «Бенфику» — немец Роджер Шмидт.