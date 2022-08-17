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Киевское «Динамо» уступило «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» уступило «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 киевское «Динамо» принимало португальскую «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «ЛКС» (Лодзь, Польша) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На матче работала бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.

На девятой минуте встречи счёт открыл бразильский защитник «Бенфики» Мораес Жилберто, ассистировал ему хавбек Жоау Мариу. На 37-й минуте с передачи бразильца Давида Нереса забил форвард Гонсалу Рамуш.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Жилберто – 9'   0:2 Рамуш – 37'

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бенфика» — «Динамо» Киев состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Динамо» возглавляет румынский специалист Мирча Луческу, «Бенфику» — немец Роджер Шмидт.

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