Генеральный директор «Бешикташа» заявил, что клуб не заинтересован в Артёме Дзюбе

В менеджменте стамбульского «Бешикташа» не подтверждают интерес к российскому нападающему Артёму Дзюбе, пребывающему в статусе свободного агента.



«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», – сказал генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».



Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания действия соглашения с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.