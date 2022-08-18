Хадсон-Одои готов покинуть «Челси» этим летом

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду, утверждает BBC.

21-летний игрок хочет получать как можно больше игрового времени. «Аристократы» не готовы расставаться с футболистом насовсем и могут рассмотреть вопрос с арендой англичанина в другой клуб.

Ранее появилась информация об интересе к Хадсону-Одои со стороны «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Ювентуса» и «Боруссии» из Дортмунда.



Хадсон-Одои является воспитанником лондонского клуба. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги хавбек провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в € 25 млн.

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