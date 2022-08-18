Защитник «Реала» Одриосола может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может покинуть мадридскую команду в нынешнее трансферное окно.

На данный момент на 26-летнего игрока претендует «Ноттингем Форест», сообщает AS. Испанский футболист не сумел завоевать доверие наставника «сливочных», поэтому готов рассмотреть вариант потенциального переезда на Туманный Альбион.

Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Одриосола выступает за «Реал» с 2018 года. В 43 матчах за команду Альваро забил три гола и отдал 10 голевых передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Минувший сезон испанец провёл в составе итальянской «Фиорентины», а ранее также выступал за «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов.

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