Защитник «Реала» Одриосола может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может покинуть мадридскую команду в нынешнее трансферное окно.
На данный момент на 26-летнего игрока претендует «Ноттингем Форест», сообщает AS. Испанский футболист не сумел завоевать доверие наставника «сливочных», поэтому готов рассмотреть вариант потенциального переезда на Туманный Альбион.
Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Одриосола выступает за «Реал» с 2018 года. В 43 матчах за команду Альваро забил три гола и отдал 10 голевых передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Минувший сезон испанец провёл в составе итальянской «Фиорентины», а ранее также выступал за «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов.
Видеообзор. «Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера – 2022/2023. 1-й тур:
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