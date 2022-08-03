AS: Анчелотти хочет расстаться с двумя игроками «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает в своей команде на защитника Альваро Одриосолу и нападающего Мариано Диаса. Об этом сообщает AS.
29-летний Мариано оказался в академии «сливочных» в 2011 году. За первую команду мадридского клуба Диас в 73 матчах забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. В «Реале» Мариано выиграл девять трофеев, включая две Лиги чемпионов.
26-летний Одриосола выступает за «Реал» с 2018 года. В 43 матчах за команду Альваро забил три гола и отдал 10 голевых передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Минувший сезон Одриосола провёл в составе «Фиорентины», а ранее также выступал за «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов.
- 3 августа 2022
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