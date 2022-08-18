Богосавац: у сербских футболистов нет никаких проблем из-за игры в России
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Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац заявил, что ему нравится выступать в Российской Премьер-Лиге. Также футболист подчеркнул, что со стороны Федерации футбола Сербии к нему нет никаких претензий по поводу того, что он играет в России.
«Ахмат» бодро начал сезон? Мы с самого начала сезона рассчитывали на это. Знали, что у нас качественные игроки. Хороший уровень футбола, мы очень много на сборах работали для этого.
Хочу ли я перебраться в Европу? Я сейчас в «Ахмате», продолжаю работать здесь — а там посмотрим. Но мне в России очень нравится. Так что могу остаться.
Не писали ли мне из сербской федерации по поводу игры в РПЛ? Нет, у сербских футболистов никаких проблем из-за игры в России», — приводит слова Богосаваца Sport24.
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