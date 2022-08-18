В «Спартаке» подтвердили интерес к игрокам «Крыльев Советов» Ежову и Горшкову

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес красно-белых к двум игрокам «Крыльев Советов» — Роману Ежову и Юрию Горшкову.

«Мы рассматриваем многих русских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ. В данном случае мы просто обозначили интерес. Этот интерес может быть обозначен к любому клубу по любому футболисту, что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость, в том числе и выкупную. Но это не значит, что мы переходим с кем-то в переговоры. Это интерес — ничего в этом плохого нет», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» после пяти туров чемпионата России сезона-2022/2023 набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».