Эксперт: Дзюба может сработаться с Монтеллой. Балотелли же хочет уйти из «Адана Демирспор»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался об адаптации российского нападающего Артёма Дзюбы в случае перехода игрока в турецкий клуб «Адана Демирспор».



«Одна из причин, по которой «Адана Демирспор» так активно интересовался нападающим в последние недели — это вероятный уход Марио Балотелли. Пишут, что он ведёт переговоры с «Брешией». До этого писали о переговорах с клубом «Сьон». Президент «Адана» Санджак заявлял, что они хотят сохранить Балотелли, но в его контракте прописана сумма, за которую его может выкупить любой клуб. Сам Балотелли же хочет уйти: вероятно, вернётся в Италию и будет играть за «Брешию». В «Адана» сразу начали предпринимать попытки подписать нового нападающего. Помимо Дзюбы интересовались Стефано Окака Чука, который сейчас играет за «Башакшехир», но с ним сложнее вести переговоры, потому что у него есть действующий контракт с клубом. А Дзюба – свободный агент.



Думаю, Артём может себя проявить. Он любит новые вызовы. Никогда ничего не боится. Попробует себя в новом чемпионате ¬– не в самом слабом, но и не самом сильном, при это чемпионате для него подходящим. Чемпионат Турции является более открытым по сравнению с нашим.



«Адана Демирспор» любит играть в атаку. У них очень сильный состав, тренер Винченцо Монтелла. В защите — Ракицкий, который будет начинать атаки, уже игрок основы. В опорной зоне Гюкан Инлер. Так что есть отличные партнёры, которые будут создавать для Дзюбы моменты. Генри Ойнекуру с этого сезона играет за «Адана Демирспор»: он становился чемпионом Турции в составе «Галатасарая» — очень хороший атакующий вингер. Есть Варгас, есть конкурент у Дзюбы — Бритт Ассомбалонга – тоже мощный нападающий. Он моложе Дзюбы на несколько лет, очень пробивной, физически крепкий.



Монтелла любит играть в одного чистого нападающего: либо 4-2-3-1, либо 4-1-4-1. Они вполне могут сработаться с Дзюбой. «Адана» — команда, которая играет зрелищно, и прошлый сезон был одним из лучших в её истории: чуть было не пробились в еврокубки», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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