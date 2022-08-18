Денис Попов стал новым главным тренером «Уфы»
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Денис Попов стал новым главным тренером «Уфы». Об этом футбольный клуб сообщил на своей официальной странице.
Ранее 43-летний специалист работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровск», а также занимал должность главного тренера СКА из Ростова-на-Дону. В начале 2000-х годов Денис Попов выступал за московский ЦСКА на позиции нападающего.
Напомним, ранее клуб заявил о снятии Сергея Томарова с должности главного тренера. Сейчас «Уфа» занимает 11-е место в Мелбет Первой лиге. У команды на счету семь очков после пяти проведённых игр. В следующем туре клуб встретится с «Волгарём». Игра состоится 21 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
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