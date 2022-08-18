Обляков: были этапы строительства команды, когда в ЦСКА не верил никто

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал продление контракта с московским клубом. Новое соглашение действует до 2027 года.
«Четыре года назад я впервые надел майку ЦСКА. За эти годы пришлось пройти многое и мне, и команде. Были этапы строительства, когда в нас не верил никто. Были и неудачи, болезненные поражения, отсутствие стабильной игры. Но так мы взрослели и становились сильнее.
Сейчас мы все верим, что открыли новую страницу и можем наполнить её великой историей, достойной нашего великого клуба. Мы настроены биться в каждом матче и побеждать! Спасибо болельщикам, руководству клуба, всем причастным к нашей организации, моей жене, родителям и всем моим близким, агенту Эдуарду и всем, кто верит и поддерживает! Впереди ещё пять лет», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
- 18 августа 2022
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