Обляков: были этапы строительства команды, когда в ЦСКА не верил никто

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал продление контракта с московским клубом. Новое соглашение действует до 2027 года.

«Четыре года назад я впервые надел майку ЦСКА. За эти годы пришлось пройти многое и мне, и команде. Были этапы строительства, когда в нас не верил никто. Были и неудачи, болезненные поражения, отсутствие стабильной игры. Но так мы взрослели и становились сильнее.

Сейчас мы все верим, что открыли новую страницу и можем наполнить её великой историей, достойной нашего великого клуба. Мы настроены биться в каждом матче и побеждать! Спасибо болельщикам, руководству клуба, всем причастным к нашей организации, моей жене, родителям и всем моим близким, агенту Эдуарду и всем, кто верит и поддерживает! Впереди ещё пять лет», — написал Обляков в своём телеграм-канале.