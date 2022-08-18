Дзюба будет выступать в «Адана Демирспор» под 24-м номером

Российский нападающий Артём Дзюба будет выступать в турецком клубе «Адана Демирспор» под 24-м номером, сообщил игрок в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Артёма Дзюбы

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице. Клубом руководит итальянский специалист Винченцо Монтелла, за него выступают бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий, а также ранее выступавшие за свои сборные на международных турнирах швейцарец Гёкхан Инлер и итальянец Марио Балотелли.

Контракт форварда с турецким клубом подписан по схеме «1+1». По окончании сезона-2022/2023 33-летний Дзюба покинул «Зенит», не подписав новый контракт с командой, и до переезда в Турцию находился в статусе свободного агента.