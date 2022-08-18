Официально: Артём Дзюба стал игроком «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артём Дзюба перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба команды.

Контракт подписан по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона.

33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Нападающий — воспитанник академии московского «Спартака». За красно-белых он провёл в общей сложности 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. В «Зените» Дзюба выступал с 2015 года, он перешёл в стан сине-бело-голубых в качестве свободного агента. За клуб из Санкт-Петербурга у него 249 игр, 108 голов и 70 результативных передач. Также форвард в своей карьере выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал».

Дзюба принимал участие в чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, а также играл на чемпионате мира — 2018. Он вместе с Александром Кержаковым является рекордсменом по числу голов за сборную России — у обоих нападающих по 30 мячей.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на десятой строчке в таблице. Клубом руководит итальянский специалист Винченцо Монтелла, за него выступают Ярослав Ракицкий, Гёкхан Инлер и Марио Балотелли.