Гол футболистки «Краснодара» Органовой в ворота «Рубина» дальним ударом

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 8-го тура женской российской Суперлиги между «Краснодаром» и «Рубином». Команды играли на стадионе академии южного клуба, встреча завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 22-й минуте полузащитница зелёных Медея Жаркова открыла счёт в матче, спустя минуту Полина Органова укрепила преимущество хозяев.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
На 26-й минуте игрок казанцев Анастасия Диюн отправила мяч в свои ворота. Во втором тайме Наталья Соколова забила гол престижа, установив итоговый счёт в противостоянии.
После этой игры краснодарцы опередили своих оппонентов. Теперь в активе южан 20 очков, у казанцев — 17 очков. Казанцы занимают шестое место, краснодарцы — пятое. Лидирует в первенстве «Зенит», набравший 42 очка.
- 18 августа 2022
-
23:42
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
22:53
-
22:39
-
22:21
-
22:10
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
19:59
-
19:59
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:32
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:24
-
17:05