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Гендиректор «Боруссии» прокомментировал возможные изменения в формате Бундеслиги

Гендиректор «Боруссии» прокомментировал возможные изменения в формате Бундеслиги
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил на пресс-конференции, что в ближайшие годы в Бундеслиге не будет системных изменений как средства повышения конкурентоспособности и борьбы с гегемонией мюнхенской «Баварии».

«Я не думаю, что разумно торопить события. Кроме того, есть веские причины защищать существующую систему. Многое говорит в пользу того, что команда, которая была лучшей после 34 туров, заслуживает того, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Ватцке AS.

Гендиректор «Боруссии», однако, отметил, что в «крайнем случае» в будущем могут быть внесены некоторые изменения, но сказал, что это следует спокойно обсудить между клубами и «в идеальном случае не перед прессой».

«Бавария» последовательно выиграла последние 10 титулов в Бундеслиге, что вызвало появление предложений о возможных реформах, направленных на борьбу с этой гегемонией.

Один из предложенных вариантов — проводить финальный турнир с прямым выбыванием среди команд, набравших наибольшее количество очков на первой стадии чемпионата.

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