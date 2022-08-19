Конте не исключил новых приобретений «Тоттенхэма» в это трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о том, может ли он рассчитывать на входящие трансферы до закрытия трансферного окна.



«Если кто-то покидает клуб, разумеется, другой футболист должен прийти на это место. Некоторые футболисты хотят уйти, чтобы играть чаще, регулярно, по этой причине их сложно сохранять в своём составе. В этом случае нам однозначно нужно получить замену. Это очень важно, поскольку наша команда должна быть готовой ко всем вызовам, к напряжённому графику до ноября», – приводит слова Конте Sky Sports.



Напомним, ранее появилась информация о том, что карьеру в «Тоттенхэме» может продолжить украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Также лондонцы заинтересованы в покупке Николо Дзаньоло из «Ромы» – римляне требуют за него € 50 млн.