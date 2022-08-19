Главный тренер «Марселя»: Алексис Санчес здесь не для развлечений

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор ответил на вопрос о качествах звёздного новичка команды Алексиса Санчеса.



«Алексис – чемпион. Вам будет достаточно просто посмотреть, в каких клубах он ранее выступал. Санчес привносит качество, не только в плане своего таланта, но и футбольного интеллекта, желания и профессионализма, что немаловажно. Он здесь не для развлечений. Алексис действительно хочет отдать на поле всё в футболке «Марселя», тренируется со всей серьёзностью, а это положительно влияет на команду», – приводит слова Тудора ведущее французское спортивное издание L’Equipe.



В новом сезоне чилиец Алексис Санчес, подписавший контракт с «Марселем» на правах свободного агента после расторжения соглашения с «Интером», успел дебютировать в новой команде. Он вышел на замену и провёл на поле второй тайм матча 2-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:1).

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