Главный тренер «Марселя»: Алексис Санчес здесь не для развлечений

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор ответил на вопрос о качествах звёздного новичка команды Алексиса Санчеса.
«Алексис – чемпион. Вам будет достаточно просто посмотреть, в каких клубах он ранее выступал. Санчес привносит качество, не только в плане своего таланта, но и футбольного интеллекта, желания и профессионализма, что немаловажно. Он здесь не для развлечений. Алексис действительно хочет отдать на поле всё в футболке «Марселя», тренируется со всей серьёзностью, а это положительно влияет на команду», – приводит слова Тудора ведущее французское спортивное издание L’Equipe.
В новом сезоне чилиец Алексис Санчес, подписавший контракт с «Марселем» на правах свободного агента после расторжения соглашения с «Интером», успел дебютировать в новой команде. Он вышел на замену и провёл на поле второй тайм матча 2-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:1).
- 19 августа 2022
-
03:48
-
03:18
-
03:03
-
02:52
-
02:42
-
02:23
-
02:07
-
01:54
-
01:38
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:18
-
00:07
-
00:01
- 18 августа 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
22:53
-
22:39
-
22:21
-
22:10
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:37