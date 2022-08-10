«Марсель» объявил о соглашении с Алексисом Санчесом

Чилийский нападающий Алексис Санчес в скором времени станет игроком «Марселя». На своём официальном сайте французский клуб заявил о достигнутом принципиальном соглашении с футболистом, который в скором времени должен пройти медицинское обследование.
По сведениям журналистов, контракт игрока с «Марселем» будет действовать до 2024 года. Санчес перейдёт во французский клуб в качестве свободного агента. Ранее чилийский нападающий и миланский «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Алексич Санчес в прошлом сезоне итальянской Серии А провёл 27 игр, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Удинезе» «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
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