Полузащитник «Крыльев Советов»: мы недобрали очки с «Торпедо» и «Локомотивом»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Артём Соколов оценил старт сезона-2022/23 для себя лично и команды, а также высказался о предстоящем матче с воронежским «Факелом».
«Рад, что начал выходить в стартовом составе. Мне, как молодому футболисту, это придает уверенности. Хочется прогрессировать именно в стартовом составе. Раньше где-то чуть-чуть подвели травмы, хотелось бы зайти раньше в основной состав. Буду стараться, готовиться, чтобы быть в лучшей форме и приносить пользу команде. Старт чемпионата? Считаю, что мы недобрали свои очки. С «Торпедо», с «Локомотивом». Должны были иметь плюс два-три очка точно. Игра с «Факелом» в ближайшем туре? Боевитая команда, легко точно не будет. Они хотят набрать как можно больше очков, чтобы не быть внизу таблицы. Мы тоже не собираемся уступать и должны добирать свои очки», – цитирует Соколова пресс-служба самарского клуба.
Матч 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Факел» состоится в пятницу, 19 августа, в Самаре. Начало – в 19:00 мск. Команды занимают соседние места в турнирной таблице (11-е и 12-е) при двух очках отставания воронежцев.
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