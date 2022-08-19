Артём Дзюба успешно прошёл медосмотр в «Адана Демирспор»

33-летний российский нападающий Артём Дзюба успешно прошёл медицинское обследование в расположении турецкого клуба «Адана Демирспор», информирует пресс-служба команды в «Твиттере».
Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».
«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.
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