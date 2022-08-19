Клопп: я хотел позвонить на радио и поспорить с Агбонлахором о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с экс-форвардом «Астон Виллы» Габриэлом Агбонлахором, который жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за провальный старт сезона. Ранее Агбонлахор заявил, что в стартовых матчах команда Эрика тен Хага выглядела как группа любителей.



«Конечно, эта неделя не была удачной для «Юнайтед». Но мы забываем, насколько хорош «Брентфорд». Я ехал на машине домой и слушал радио, где выступал Агбонлахор. В мой первый год он со своей командой проиграл нам 0:6. Я что-то не помню, чтобы он был таким монстром с устойчивой психологией.



После его слов о «Манчестер Юнайтед» я даже хотел позвонить на радио и поспорить с ним, сказать: «Парень, ты забыл, что сам был футболистом!» — приводит слова Клоппа Sky Sports.