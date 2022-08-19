Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что не особо переживает из-за нереализованных моментов

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что не особо переживает из-за нереализованных моментов в матчах. Кроме того, футболист высказался о неудачных результатах сине-бело-голубых в выездных матчах сезона-2022/2023.
«Долго ли переживаю из-за упущенных моментов? Нет. Раньше принимал это близко к сердцу, сейчас понимаю, что нереализованные моменты надо поскорее забыть и двигаться дальше. Спокойно отношусь к этому. Надо работать, и голы придут.
Почему проводит уверенные матчи дома, но проваливает игры на чужом поле? Даже не знаю. В Химках соперник все 90 минут у своих ворот стоял, тяжело было оборону вскрыть. В Грозном ключевую роль сыграло удаление — не смогли забить в меньшинстве. Надеюсь, после этих ничьих мы будем выигрывать в гостях — так же уверенно, как и дома при своих болельщиках», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
- 19 августа 2022
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