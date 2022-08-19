Карраскаль: пускай эксперты досрочно коронуют «Зенит». Моя цель — стать чемпионом с ЦСКА!

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о чемпионских амбициях армейской команды. Футболист заявил, что знает о прогнозах экспертов на очередное чемпионство «Зенита», однако подчеркнул: его цель – выиграть золото чемпионата России с ЦСКА.

«Болельщики признали меня лучшим игроком ЦСКА в июле? Наша сила в команде, в единстве. Я не играю один, Хесус не играет один, Чалов не играет один — мы выступаем все вместе. А вот лидер у нас один — наш капитан Игорь. Ребята все объединяются и стараются демонстрировать свой уровень. У нас нет такого, что кто-то хочет дополнительно выделиться, поэтому работаем на благо команды. Футболисты подчиняют себя интересам коллектива.

Моя цель — стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства. Знаю, что эксперты уже отдают титул «Зениту». Пускай их коронуют, я не против. Но всё покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА встречались в матче 5-го тура РПЛ — игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.