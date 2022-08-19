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Полузащитник «Ахмата» Швец: игра с ЦСКА будет тяжёлой. Из их состава выделю Карраскаля

Полузащитник «Ахмата» Швец: игра с ЦСКА будет тяжёлой. Из их состава выделю Карраскаля
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча будет проходить 21 августа, в воскресенье.

«Будет тяжёлая игра с ЦСКА, будем готовиться. Кого выделю из ЦСКА? Из их состава выделю Карраскаля. Мне нравится, как он играет. Хорхе неординарный, сильный и техничный игрок», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После пяти туров чемпионата России армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова одержала победы над «Уралом» (2:0), «Сочи» (3:0) и «Факелом» (4:1), а также сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (2:2) и уступила «Зениту» (1:2). Грозненский «Ахмат» – на восьмом месте с отставанием от ЦСКА в два очка.

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