ФА наказала Конте и Тухеля за их конфликт в матче «Челси» с «Тоттенхэмом»

Стали известны детали дисциплинарных санкций к главным тренерам «Тоттенхэма» и «Челси» – Антонио Конте и Томасу Тухелю. В отношении наставника «шпор» ФА приняло решение наложить штраф в размере € 18 тыс., а с наставника синих взыскали около € 42 тыс., а также дисквалифицировали его на один матч.



«Томас Тухель и Антонио Конте признали, что их поведение после финального свистка матча Премьер-лиги между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, 14 августа 2022 года, было ненадлежащим, и оба менеджера запросили бумажное слушание.



Эти санкции могут быть обжалованы, и запрет Томаса Тухеля на один матч на боковой линии был временно приостановлен до получения письменных обоснований своих решений независимой регулирующей комиссией, которые будут предоставлены в установленном порядке», – говорится в заявлении ФА.



Напомним, в матче «Челси» и «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа на «Стэмфорд Бридж», между наставниками команд Тухелем и Конте на протяжении всего матча происходили конфликты. Последний случился после финального свистка, за что главный судья встречи Энтони Тэйлор показал обоим тренерам по красной карточке.

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