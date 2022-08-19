«Урал» по решению КДК РФС оштрафован за перебор жёлтых карточек в матче 5-го тура

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС), о решениях которого сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Екатеринбургский «Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за перебор предупреждений в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» — жёлтые карточки получили сразу восемь игроков «шмелей». Встреча завершилась со счётом 0:0, команда из Екатеринбурга набрала первое очко в новом сезоне чемпионата страны.



Также по решению заседания за лишение соперника явной возможности забить на один матч дисквалифицирован защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, удалённый с поля в матче с «Оренбургом» (0:1).

За выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей каждый оштрафованы Славиша Йоканович (главный тренер московского «Динамо») и Александр Сторожук (возглавляет «Краснодар») — их команды сыграли со счётом 0:0.