«Урал» по решению КДК РФС оштрафован за перебор жёлтых карточек в матче 5-го тура

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС), о решениях которого сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Екатеринбургский «Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за перебор предупреждений в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» — жёлтые карточки получили сразу восемь игроков «шмелей». Встреча завершилась со счётом 0:0, команда из Екатеринбурга набрала первое очко в новом сезоне чемпионата страны.
Также по решению заседания за лишение соперника явной возможности забить на один матч дисквалифицирован защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, удалённый с поля в матче с «Оренбургом» (0:1).
За выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей каждый оштрафованы Славиша Йоканович (главный тренер московского «Динамо») и Александр Сторожук (возглавляет «Краснодар») — их команды сыграли со счётом 0:0.
- 19 августа 2022
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
20:16
-
20:12
-
20:02
-
19:49
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
16:53
-
16:47