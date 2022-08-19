«Вест Хэм» закроет сделку по переходу защитника «Челси» Эмерсона

«Вест Хэм» в скором времени закроет сделку по переходу крайнего левого защитника «Челси» Эмерсона. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, лондонские клубы пришли к соглашению о выплатах в размере € 15,5 млн + € 2,5 млн в качестве бонусов.
При этом инсайдер уточняет, что «молоткам» ещё предстоит обсудить личные условия с самим футболистом. Ранее появлялась информация, что «Вест Хэм» и Эмерсон не сошлись во мнениях о размере гонорара защитника, но позже лондонский клуб вновь вернулся к этому трансферу.
Прошлый сезон Эмерсон провёл в «Лионе» на правах аренды. На его счету 29 игр во французской Лиге 1, в которых он забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.
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