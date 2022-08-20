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Дзюба — об Адане: красота, лепота! Мне очень нравится. А пугали, что город — не очень

Дзюба — об Адане: красота, лепота! Мне очень нравится. А пугали, что город — не очень
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Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Артём Дзюба поделился первыми впечатлениями от пребывания в Адане.

«Красота, лепота! Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Пугали, что Адана – не очень город. Нет, очень даже», – такими словами Дзюба сопроводил опубликованное в социальной сети видео, на котором запечатлел панораму окрестностей и моря.

В пятницу, 19 августа, российский форвард провёл первую тренировку в составе «Адана Демирспор», за который также выступает его бывший партнёр по «Зениту» Ярослав Ракицкий. Команда итальянца Винченцо Монтеллы готовится к матчу 3-го тура турецкой Суперлиги со стамбульским «Фенербахче». В двух предыдущих играх – с «Сивасспором» и «Гиресунспором» – «Адана Демирспор» одержал две победы (3:0 и 3:2 соответственно).

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