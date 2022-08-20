Наставник «Факела» оценил, является ли ничья с «Крыльями Советов» хорошим результатом

Наставник воронежского «Факела» Олег Василенко резюмировал исход встречи 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Матч состоялся 19 августа в Самаре и завершился со счётом 1:1.
«Каждое очко нам в копилку. Это не означает, что мы довольны ничьей или настраивались на неё. Мы всегда настраиваемся на победу. Хотелось выиграть. Мы примерно предполагали, каким будет план соперника, и знали, как нужно действовать нам. Первый тайм провели хорошо – всё ложилось в игру именно так, как было нужно. Конечно, был некоторый сумбур в плане завершающих ударов, позиционирования – можно было вскрывать зоны намного эффективнее. Но с учётом того, что мы проигрывали, итог 1:1 – это хорошо. Двигаемся дальше», – сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.
Самарцы повели на 61-й минуте после гола Максима Глушенкова, но через четыре минуты вышедший на замену Максим Максимов сравнял счёт.
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