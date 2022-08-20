«Марсель» близок к тому, чтобы арендовать с правом выкупа защитника «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи в ближайшее время перейдёт в «Марсель». Стороны закрывают сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.



Клубы уже согласовали аренду ивуарийца – у «Марселя» будет опция выкупа Бейи. В данный момент ведутся переговоры с представителями футболиста по поводу условий личного контракта, которые сразу будут закреплены юридически в соглашении, на случай будущего полноценного трансфера.

Накануне главный тренер «Марселя» Игор Тудор, отвечая на пресс-конференции на вопрос касательно возможных трансферов, подтверждал, что в ближайшее время команда пополнит состав центральным защитником.

В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока «красных дьяволов» в € 6 млн.