Костич: я в «Ювентусе», чтобы снабжать нападающих хорошими передачами

Бывший левый латераль франкфуртского «Айнтрахта» серб Филип Костич рассказал о переходе в «Ювентус», разговоре с Влаховичем и разнице между футболом в Италии и Германии.
«Я готов максимально выложиться, выступая за «Ювентус». Менталитет клуба и игроков заключается в том, чтобы всегда стремиться к победе. Здорово, что в команде есть Влахович. Когда мы с Душаном были в сборной, он спрашивал моё мнение о «Юве», говорил, что будет рад видеть меня. И всё, что он рассказал мне, было правдой – я убедился в этом, приехав в Турин.
Позиция на поле? Её будет определять главный тренер. Сыграю там, где мне скажут. Моя работа в том, чтобы снабжать нападающих хорошими передачами – поэтому я здесь. Между футболом в Италии и Германии нет большой разницы, но я думаю, что здесь более техничная система, которой нужно обучиться. Рассчитываю как можно скорее адаптироваться к этой среде», – приводит слова Костича официальный сайт «Ювентуса».
Серб в прошлом сезоне выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы. На пути к трофею Костич пропустил только один матч из-за травмы, а все остальные, выходя в старте, провёл без замен. Суммарно за сезон он провёл 43 игры, забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.
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