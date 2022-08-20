У Левандовского во время раздачи автографов украли часы за € 70 000, сняв их с руки

Неприятный инцидент произошёл с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским. Футболиста обокрали в тот момент, когда он раздавал автографы вблизи тренировочной базы каталонского клуба. У форварда отобрали часы, сообщает NDTV Sports.
Всё произошло в четверг, 18 августа. Поляк остановился и через окно своего автомобиля раздавал автографы. В этот момент злоумышленник открыл пассажирскую дверь его автомобиля и снял с руки форварда часы стоимостью € 70 000.
По сообщениям различных СМИ, Левандовски пытался догнать грабителя, однако сделать это ему не удалось. Сразу после инцидента о случившемся был уведомлен местный отдел полиции, который в течение часа отыскал вора. Им оказался 19-летний человек, прятавшийся в кустах вокруг стадиона. Источник сообщает, что злоумышленник был арестован, а часы возвращены футболисту.
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом:
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