«Они думают одинаково». Левандовски сравнил Хави с одним из европейских топ-тренеров

33-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, пополнивший клуб в текущее трансферное окно, считает, что нынешний главный тренер сине-гранатовых – Хави похож в работе на именитого специалиста Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити».

«Философия Гвардиолы, его стиль заботы о команде и управления ею, я думаю, в основном были похожи именно на стиль «Барсы» во время работы в мюнхенской «Баварии». Хави в этом плане очень похож на него, ведь они и работали вместе. Они думают о футболе одинаково.

Помня об этом, «Барса» была единственным вариантом продолжения карьеры для меня, а мой этап в «Баварии» послужил отличным опытом для этого перехода. Я не разговаривал с Гвардиолой перед подписанием контракта. Но когда я был с ним в «Баварии», это было похоже на отличную подготовку к тому, чтобы однажды попасть в «Барсу». Тогда даже весь персонал был испанским, а в команде было восемь испанских игроков. В тот период у меня были очень хорошие отношения с Тьяго Алькантарой и Хави Мартинесом. Оба они поздравили меня, когда я подписал контракт с сине-гранатовыми», — приводит слова Левандовского AS со ссылкой на Sport.