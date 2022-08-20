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Канчельскис: «Спартак» хорош и заслуженно лидирует, но «Динамо» тоже нужен результат

Канчельскис: «Спартак» хорош и заслуженно лидирует, но «Динамо» тоже нужен результат
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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» — «Спартак», который состоится сегодня и начнётся в 13:00 мск.

«Динамо» играет дома, им тоже нужен результат. Нас ждёт интересный матч. «Спартак» хорош, очень уверенно стартанул, набрал те очки, которые должен был набрать и вполне заслуженно лидирует в чемпионате.

В дерби практически не бывает фаворитов, потому что все понимают какая это ответственность, какое напряжение со стороны тренеров, болельщиков», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последний раз команды встречались в финале Кубка России по итогам прошлого сезона. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 2:1.

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