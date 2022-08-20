Горшков рассказал, отвлекают ли его новости об интересе со стороны «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал итог матча с воронежским «Факелом» (1:1) в рамках шестого тура РПЛ сезона-2022/2023, отметив, что в команде нет игрового кризиса, несмотря на пятиматчевую серию без побед.
«Кризиса нет. У нас есть игра, мы от неё не отказываемся. Во всех матчах были моменты, игра с «Факелом» – не исключение. Пока это больше вопрос психологии: ведём и сразу пропускаем, опять со стандарта. Кризиса точно нет.
Разве сегодня не было игры? Сколько у нас было подходов, быстрых переходов, владения мячом. Во втором тайме «Факел» отбивался. А что касается брака, то было какое-то недопонимание в эпизодах. Но это больше в первом тайме, во втором было лучше», — приводит слова Горшкова Metaratings.
Также футболист рассказал, отвлекают ли его постоянные новости об интересе со стороны «Спартака».
«Нет. Мне в день перед игрой уже звонили, я сказал: «Я еду на тренировку, завтра матч с «Факелом», думаю о нём», — добавил защитник.
- 20 августа 2022
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