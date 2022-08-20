Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горшков рассказал, отвлекают ли его новости об интересе со стороны «Спартака»

Горшков рассказал, отвлекают ли его новости об интересе со стороны «Спартака»
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал итог матча с воронежским «Факелом» (1:1) в рамках шестого тура РПЛ сезона-2022/2023, отметив, что в команде нет игрового кризиса, несмотря на пятиматчевую серию без побед.

«Кризиса нет. У нас есть игра, мы от неё не отказываемся. Во всех матчах были моменты, игра с «Факелом» – не исключение. Пока это больше вопрос психологии: ведём и сразу пропускаем, опять со стандарта. Кризиса точно нет.

Разве сегодня не было игры? Сколько у нас было подходов, быстрых переходов, владения мячом. Во втором тайме «Факел» отбивался. А что касается брака, то было какое-то недопонимание в эпизодах. Но это больше в первом тайме, во втором было лучше», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Также футболист рассказал, отвлекают ли его постоянные новости об интересе со стороны «Спартака».

«Нет. Мне в день перед игрой уже звонили, я сказал: «Я еду на тренировку, завтра матч с «Факелом», думаю о нём», — добавил защитник.

Новость по теме
«Крылья Советов» забили все голы в новом сезоне РПЛ во вторых таймах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022