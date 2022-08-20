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Модрич обратился к Каземиро после перехода бразильца в «Манчестер Юнайтед»

Модрич обратился к Каземиро после перехода бразильца в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился к бывшему хавбеку мадридцев Каземиро, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Дорогой Каземиро, я до сих пор помню твой дебют в нашем клубе. Как ты нервничал! Я просил тебя быть спокойным, а теперь думаю об этом и смотрю, чем всё обернулось. Посмотрим, чего ты достиг! Это был мой первый сезон, и никто из нас не мог представить, что приготовил для нас футбол. Ты стал настоящим лидером. Ты был лидером для своих товарищей по команде и для Мадрида. Мы всегда будем помнить тебя.

Мы много выиграли вместе, но я сохраню в памяти моменты, скрытые от глаз широкой публики. Прежде всего это эпизоды с шутками, потому что ты всегда был в хорошем настроении, даже в моменты напряжения или в моменты ошибок. Смех с тобой всегда придавал мне душевного спокойствия», — цитирует Модрича Marca.

«Реал» вырвал победу у «Альмерии», проигрывая по ходу встречи:

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