Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тотти: если бы был президентом клуба, заплатил бы за Салаха не менее € 200 млн

Тотти: если бы был президентом клуба, заплатил бы за Салаха не менее € 200 млн
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Салах — один из десяти лучших футболистов мира. Наши взаимоотношения с ним выходят за рамки футбола. Салах — не только великий игрок, он исключительный человек. Скромный, вежливый, всегда готовый прийти на помощь. С нами в «Роме» он провёл отличный сезон, и я знал, что если он перейдёт в такую команду, как «Ливерпуль», то станет ещё сильнее. Если бы я был президентом клуба, то заплатил бы за Салаха не менее € 200 млн», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

Напомним, 1 июля «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом. Новый договор египетского футболиста рассчитан до июня 2025 года.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Юрген Клопп — о новом контракте Салаха: это дало нам всем толчок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022