Тотти: если бы был президентом клуба, заплатил бы за Салаха не менее € 200 млн

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.



«Салах — один из десяти лучших футболистов мира. Наши взаимоотношения с ним выходят за рамки футбола. Салах — не только великий игрок, он исключительный человек. Скромный, вежливый, всегда готовый прийти на помощь. С нами в «Роме» он провёл отличный сезон, и я знал, что если он перейдёт в такую команду, как «Ливерпуль», то станет ещё сильнее. Если бы я был президентом клуба, то заплатил бы за Салаха не менее € 200 млн», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

Напомним, 1 июля «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом. Новый договор египетского футболиста рассчитан до июня 2025 года.

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