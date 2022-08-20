«Урал» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в первом матче после возвращения Гончаренко

В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 62-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 79-й минуте единственный гол забил защитник «Пари Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев.



Ранее «Урал» возглавил Виктор Гончаренко, который заменил Игоря Шалимова на посту наставника команды. Специалист уже возглавлял «Урал» в 2015 году.



«Пари Нижний Новгород» набрал пять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (1) — на последнем, 16-м месте.