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«Урал» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в первом матче после возвращения Гончаренко

«Урал» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в первом матче после возвращения Гончаренко
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В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 62-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 79-й минуте единственный гол забил защитник «Пари Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев.

Ранее «Урал» возглавил Виктор Гончаренко, который заменил Игоря Шалимова на посту наставника команды. Специалист уже возглавлял «Урал» в 2015 году.

«Пари Нижний Новгород» набрал пять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (1) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
20 августа 2022, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Юлдошев – 79'
Удаления: Егорычев – 62' / нет
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