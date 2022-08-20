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Спортивный директор «Адана Демирспор»: Дзюбу отлично приняли, тренер доволен его формой

Спортивный директор «Адана Демирспор»: Дзюбу отлично приняли, тренер доволен его формой
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Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал, что команда отлично встретила новичка клуба — нападающего Артёма Дзюбу. Он также отметил, что наставник турецкой команды доволен физической формой футболиста. Отметим, что форвард уже прошёл медосмотр в новом клубе и провёл там первую тренировку.

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — приводит слова Гектюрка «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента с момента истечения срока контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».

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