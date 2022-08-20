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Смолов прокомментировал своё отсутствие в заявке на матч со «Спартаком»

Смолов прокомментировал своё отсутствие в заявке на матч со «Спартаком»
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём самочувствии перед матчем со «Спартаком». Форвард пропускает дерби по решению медицинского штаба.

«Самочувствие в порядке, всё нормально. Сроки восстановления? Пока не знаю», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андреем Ирха.

Диего Лаксальт также пропускает игру по решению медицинского штаба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков. Бело-голубые располагаются на шестой строчке в чемпионате России. Команда Славиши Йокановича набрала девять очков в шести матчах. Подопечные серба не потерпели ни одного поражения.

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