Мампасси: у «Локо» есть понимание, что главный тренер команды Циннбауэр

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о подготовке команды к матчам. По его словам, в «Локомотиве» игроки воспринимают Йозефа Циннбауэра как главного тренера.



«На базе отрабатывали тактику, было много теорий. И Циннбауэр, и Комппер вместе работают, объясняют. Есть ли понимание, кто главный? Циннбауэр.



Моментов у нас было много в каждом матче. Сегодня была хорошая реализация, мы оттолкнулись от дна. Меня здесь всё устраивает», — передаёт слова Мампасси корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 20 августа, «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Химки» со счётом 3:0.

«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.