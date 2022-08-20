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«Монако» Александра Головина крупно проиграл «Лансу» в матче 3-го тура Лиги 1

«Монако» Александра Головина крупно проиграл «Лансу» в матче 3-го тура Лиги 1
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Луи II» состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» дома принимал «Ланс». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

«Ланс» забил уже в дебюте встречи – на седьмой минуте отличился Луа Опенда. На 38-й минуте гости укрепили преимущество благодаря голу Дейера Мачадо. На 41-й минуте «Монако» отставание сократил – смог отличиться Бенуа Бадьяшиль. Но на 55-й минуте хозяева забили автогол – огорчил свою команду Секо Фофана. На 72-й минуте «Монако» остался в меньшинстве – Вандерсон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 78-й минуте Уэсли Саид установил итоговый счёт матча – 4:1. Российский полузащитник Александр Головин вышел на 56-й минуте встречи, но помочь своему клубу не сумел.

После сегодняшней встречи «Ланс» набирает семь очков, в то время как у «Монако» остаётся четыре очка в активе. В следующем туре команда Александра Головина сыграет на выезде против «ПСЖ», а «Ланс» дома примет «Ренн».

Франция - Лига 1. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 4
Ланс
Ланс
0:1 Опенда – 7'   0:2 Мачадо – 38'   1:2 Бадьяшиль – 41'   1:3 Фофана – 55' (пен)   1:4 Саид – 78'
Удаления: Вандерсон – 72' / нет
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